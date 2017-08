Polícia našla po útokoch pás so skutočnými výbušninami

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 23. augusta (TASR) - Polícia v Katalánsku dnes oznámila, že našla pás naplnený skutočnými výbušninami v dome, kde minulý týždeň došlo k výbuchu, ktorý narušil pôvodné plány tamojšej teroristickej bunky na bombové útoky v Barcelone. Útočníci namiesto toho vrážali vozidlami do ľudí a zabili 14 z nich. Pätnástu obeť zavraždil jeden z páchateľov pri úteku.Šiesti predpokladaní členovia bunky, ktorých zastrelili policajti v piatok a tento pondelok, mali na sebe atrapy samovražedných pásov, pripomína v správe agentúra AP.Hlavný vyšetrujúci sudca Fernando Andreu v utorok večer umiestnil do predbežnej väzby dvoch zo štyroch členov bunky, ktorí prežili. Urobil tak po tom, ako si na Národnom súde v Madride vypočul výpovede, podľa ktorých skupina pripravovala veľké bomby pre imáma plánujúceho vyhodiť sa do vzduchu pri barcelonskej pamiatke.Zatiaľ nie je jasné, či pás s výbušninami nájdený po výbuchu v dome v meste Alcanar 200 kilometrov južne od Barcelony bol určený pre imáma Abdelbakiho Es Sattyho. Ten údajne útoky organizoval a naverboval ďalších členov bunky, vyplýva z výpovedí dvoch podozrivých umiestnených do väzby.Táto dvojica - Mohamed Houli Chemlal (21) a Driss Oukabir (28) - označila Es Sattyho za ideologického vodcu bunky, uviedol nemenovaný španielsky justičný predstaviteľ, ktorý sa zúčastnil na výsluchoch na súde a poskytol informácie novinárom.Vyšetrovatelia sa domnievajú, že Houli Chemlal je kľúčovou osobou pre objasnenie úlohy a plánov imáma, keďže je jediným, kto prežil výbuch v Alcanare, pri ktorom minulú stredu (16. augusta) zahynuli Es Satty a ďalší člen bunky.Houliho Chemlala zadržali v nemocnici, kde ho ošetrovali po výbuchu. Na súde povedal, že je nažive, pretože vonku pri dome po jedle umýval riad.Policajti už v dome našli vyše 100 plynových fliaš s butánom, klince a 500 litrov acetónu, veľmi horľavej látky potrebnej na výrobu výbušniny TATP, akú pri útokoch v Európe použili militanti zo skupiny Islamský štát (IS).Vyšetrovatelia tiež podľa dnešného oznámenia polície skúmajú nekonkretizovaný materiál nájdený pri prehliadkach, ktoré vykonali v utorok večer v internetovej kaviarni v meste Ripoll a v dome v meste Vilafranca del Penedes.Vilafranca sa nachádza 15 kilometrov od miesta, kde v pondelok policajti zastrelili Younesa Abouyaaqouba, predpokladaného vodiča dodávky, ktorý na rušnej promenáde v Barcelone minulý štvrtok 17. augusta vrážal do ľudí a zabil 13 z nich. Následne dobodal na smrť vodiča auta, ktoré ukradol na úteku.Utorkové výsluchy podozrivých na súde odhalili aj ďalšie detaily udalostí v prvých hodinách po útoku na barcelonskom bulvári La Rambla.Iný člen bunky v to popoludnie zanechal ďalšiu prenajatú dodávku po nehode na diaľnici neďaleko pobrežného letoviska Cambrils južne od Barcelony. Podľa zistení vyšetrovateľov sa neskôr znova pridal k štyrom ďalším členom skupiny, ktorí v Cambrilse kúpili štyri nože a sekeru - tri hodiny predtým, ako všetkých piatich zastrelili policajti, keď na pobrežnej promenáde v tomto meste s autom vrazili do chodcov. Jedna zo zranených žien neskôr zomrela.Potvrdenku o kúpe nožov našli napoly zhorenú v neďalekom dome na farme, ktorý páchatelia možno využili ako úkryt.Zo štyroch členov bunky, ktorí prežili, pracoval Sahl El Karib v kaviarni v Ripolle. Sudca Andreu nariadil jeho ponechanie vo väzbe na ďalšie tri dni počas pokračujúceho vyšetrovania.Oukabir, El Karib a ďalší podozrivý Mohamed Aalla na utorkovom vypočúvaní popreli, že by patrili k takejto teroristickej bunke.Oukabir vypovedal, že prenajal dodávky použité pri útokoch, tvrdí však, že si myslel, že budú použité na sťahovanie. Jeho brat Moussa bol jedným z piatich zastrelených v Cambrilse.Aalla uviedol, že vozidlo Audi A3 použité pri útoku v Cambrilse bolo registrované naňho, no patrilo jeho súrodencovi. Sudca rozhodol, že nie sú dostatočné dôkazy na jeho umiestnenie do väzby, musí sa však každý týždeň hlásiť na súde, odovzdať pas a nesmie opustiť Španielsko.Jeden z mladších bratov Aallu podľa polície prišiel o život v Cambrilse a ďalší bol pravdepodobne druhou obeťou výbuchu v dome v Alcanare.Chemlal sa narodil v Melille, jednej z dvoch španielskych exkláv na pobreží severnej Afriky, hraničiacich s Marokom. Podľa španielskych médií boli zvyšní 11 podozriví Maročania žijúci v Španielsku.Es Satty bol kazateľom v mešite v Ripolle, kde bývala väčšina z údajných členov bunky.