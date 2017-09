Polícia nezaznamenala zvýšenú mieru migrácie cez Slovensko

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. septembra (TASR) – Slovenská polícia nezaznamenala masívnu migráciu cez naše územie. V reakcii na náhodné kontroly Rakúska na hranici so Slovenskom to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl.povedal Wäldl pre TASR.Rakúsky minister obrany Hans Peter Doskozil v rozhovore pre stredajšie (20.9.) vydanie nemeckého denníka Die Welt uviedol, že v rámci boja proti prevádzačom začalo Rakúsko s náhodnými kontrolami v blízkosti hraníc so Slovenskom.Dôvodom spoločnej akcie príslušníkov polície a armády má byť podľa neho skutočnosť, že čoraz viac prevádzačov sa snaží dostať utečencov na sever Európy cez Slovensko.skonštatoval Wäldl.