Polícia obvinila muža, ktorý mal kradnúť v dome expolitika Kňažka

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. januára (TASR) - Muža z Českej republiky, ktorý sa mal v stredu (11. 1.) vlámať do rodinného domu bývalého politika a herca Milana Kňažka na Havlíčkovej ulici v Bratislave, obvinil policajný vyšetrovateľ zo zločinu krádeže v jednočinnom súbehu s prečinom porušovania domovej slobody. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková. Predložený bol aj spis na Okresnú prokuratúru Bratislava I s podnetom na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby.Kňažko TASR v stredu potvrdil, že do jeho domu sa dostal lupič. Ako prvý o tom informoval portál cas.sk s tým, že herec sa mal postaviť lupičovi so zbraňou v ruke a dokonca ho postreliť. Bývalý politik a herec bol vo štvrtok (12. 1.) v súvislosti s postrelením lupiča vypovedať na polícii.Oznámenie o vlámaní sa do jedného z rodinných domov v bratislavskom Starom Meste dostala polícia v noci z utorka na stredu. Podľa Mihalíkovej okolnosti prípadu sú aj naďalej predmetom prebiehajúceho vyšetrovania. Jozef Minár z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) pre TASR potvrdil, že na žiadosť polície mali v stredu o 1.34 h výjazd na Havlíčkovu ulicu.Podľa viacerých odborníkov na trestné právo by sa mal na Kňažka vzťahovať aj paragraf 26 Trestného zákona. V ňom sa píše, že "použitie zbrane v súlade so zákonom nie je trestným činom. Za použitie zbrane v súlade so zákonom sa považuje aj jej použitie proti inému vo svojom obydlí na ochranu života, zdravia alebo majetku, ak osoba do obydlia neoprávnene vnikne alebo v ňom neoprávnene zotrvá a nejde o nutnú obranu. To neplatí, ak bola pritom inému úmyselne spôsobená smrť".