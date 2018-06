Polícia obvinila Novozámčana, ktorý poškodil 6 áut a dvere na predajni

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nové Zámky 1. júna (TASR) - Z prečinu poškodzovania cudzej veci obvinil poverený policajt 36-ročného muža z Nových Zámkov. Obvinený mal 29. mája poškodiť v novozámockých uliciach šesť zaparkovaných vozidiel a dvere na predajni, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Nitre Božena Bruchterová.Muž je obvinený z toho, že pred bytovým domom na Šoltésovej ulici poškodil osobné motorové vozidlo Opel Astra G-Caravan Kombi. Škodu vo výške 647 eur spôsobil tým, že skočil na spätné zrkadlo na strane spolujazdca, ktoré zlomil. Na ulici T. Vansovej poškodil tri osobné motorové vozidlá. Na aute Opel Tigra kopol do spätného zrkadla a spôsobil škodu vo výške takmer 144 eur. Na vozidle Hyundai Getz kopol do spätného zrkadla a spôsobil preliačinu na kapote, čím majiteľovi vznikla škoda vo výške 276 eur. Na vozidle Suzuki SX4 S-Cross kopol do oboch spätných zrkadiel, zlomil kryty a smerovky, čím došlo k poškodeniu predných dverí. Škoda bola vyčíslená na takmer 600 eur.Na ulici P. Blahu páchateľ poškodil vozidlo Citroen C3, na ktorom odtrhol spätné zrkadlo a spôsobil preliačinu na predných dverách. Majiteľovi vozidla vznikla škoda vo výške 312 eur. Na ulici G. Bethlena spôsobil škodu za 200 eur tým, že na vozidle Škoda Fabia ohol kovový rám spätného zrkadla a zlomil plastový kryt. Vyčíňanie ukončil na ulici J. Kráľa, kde poškodil posuvné dvojkrídlové presklené dvere do predajne. Kopol do pravého krídla dverí, ktoré sa následne zasekli. Vzniknutá škoda predstavuje 500 eur.Obvinený bol umiestnený do cely policajného zaistenia a poverený policajt spracoval podnet na návrh na jeho väzobné trestné stíhanie. Obvinenému v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na jeden rok.