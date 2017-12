Polícia obvinila Poliaka, mal sa vlámať do niekoľkých prevádzok

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - KR PZ Banská Bystrica Foto: FOTO TASR - KR PZ Banská Bystrica

Stará Ľubovňa 28. decembra (TASR) - Vyšetrovateľ zo Starej Ľubovne vzniesol v stredu (27.12.) obvinenie voči 25-ročnému mužovi z Poľska za zločin krádeže a prečin poškodzovanie cudzej veci. Podľa krajského policajného hovorcu z Prešova Daniela Džobanika má byť Poliak zodpovedný za tri prípady vlámania.priblížil hovorca. Potom sa mal zlodej vlámať do potravín a ukradnúť odtiaľ finančnú hotovosť, zásuvku registračnej pokladne s peniazmi a taktiež tri kusy dobíjacích kupónov mobilného operátora. Škoda spôsobená krádežou v prípade potravín bola vyčíslená na cca 500 eur a poškodením zariadenia oboch prevádzok ďalších 1100 eur.O dva dni neskôr, 18. decembra, mal obvinený Poliak prísť na Slovensko opäť.doplnil Džobanik. Počas tej istej noci sa mal ešte pokúsiť vlámať do obchodu v obci Plaveč, spustil však alarm a zo strachu odišiel. Škody v týchto troch prípadoch boli predbežne vyčíslené na 350 eur.dodáva hovorca.Po vznesení obvinenia vyšetrovateľ umiestnil muža do cely policajného zaistenia a spracoval podnet na jeho vzatie do väzby.