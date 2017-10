Polícia obvinila z útokov v Edmontone zadržaného somálskeho utečenca

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Edmonton 2. októbra (TASR) - Kanadská polícia v nedeľu oznámila, že zadržaným podozrivým v prípade útokov v meste Edmonton z noci zo soboty na nedeľu je somálsky utečenec, ktorému v Kanade udelili štatút utečenca.Muža vo veku 30 rokov, ktorého totožnosť nezverejnili, vyšetrovali pred dvoma rokmi v súvislosti s oznámením, že podporuje extrémistickú ideológiu, úrady však vtedy dospeli k záveru, že nepredstavuje hrozbu, informuje agentúra Reuters.Tentoraz ho obvinili z piatich pokusov o vraždu po tom, ako pobodal policajta a autom zrazil viacerých chodcov v centre Edmontonu, hlavnému mesta provincie Alberta na juhozápade krajiny. Prípad vyšetrujú ako teroristický čin po tom, ako v aute podozrivého našli vlajku extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).Kanadské médiá priniesli zatiaľ oficiálne nepotvrdenú informáciu, že podozrivým je Abdulahi Hasan Sharif.Podozrivý v sobotu večer neďaleko miestneho štadióna zrazil príslušníka hliadky dopravnej polície, ktorého vyhodilo vysoko do vzduchu. Muž vystúpil z auta a s nožom v ruke zaútočil na zraneného policajta, pričom ho niekoľkokrát bodol. Z miesta činu utiekol a zadržali ho o niekoľko hodín neskôr, keď ho počas pátrania zastavila policajná hliadka. Ešte predtým sa však so svojou dodávkou podľa polície pokúšal zámerne vrážať do chodcov a zranil štyroch z nich.Policajta s bodnými zraneniami na hlave a tvári prepustili v nedeľu z nemocnice spolu s dvoma chodcami. Stav tretieho hospitalizovaného chodca sa medzitým zlepšil z kritického na stabilný a štvrtý, ktorý utrpel zlomeninu lebky, znova nadobudol vedomie.Starosta Edmontonu Don Iveson novinárom povedal, že podľa všetkých dostupných zistení išlo o útok jediného páchateľa, tzv. samotárskeho vlka.upokojoval občanov.Kanadský premiér Justin Trudeau útok odsúdil vo vyhlásení, v ktorom ho označil za. K odsúdeniam sa pridala aj moslimská organizácia v Alberte.Kanada sa v uplynulých mesiacoch vyrovnáva s nárastom počtu nelegálnych prekročení hranice žiadateľmi o azyl, čo oživilo debatu o tom, či krajina nemá sprísniť kontrolu svojich hraníc.