Polícia obvinila ženu a muža z obchodovania s drogami

Humenné 23. októbra (TASR) - Humenský vyšetrovateľ obvinil z obchodovania s drogami 32-ročnú ženu a o rok mladšieho muža, obaja z Humenného.Ako v pondelok informoval prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik, obaja si mali najmenej od mája tohto roku neoprávnene zadovažovať omamné a psychotropné látky, a to hlavne rastlinu rodu Cannabis (konope) a metamfetamín. V rôznych množstvách a za rôzne ceny ich mali predávať iným spotrebiteľom do stredy (18.10.), kedy boli zadržaní a obmedzení na slobode.priblížil.Obvinený muž zas polícii pri osobnej prehliadke okrem iného dobrovoľne vydal jednu plastovú striekačku s modrým piestom a jedno plastové vrecko, obe s obsahom bielej kryštalickej látky. Pri prehliadke osobného auta odňali aj puzdro noža, v ktorom sa nachádzalo plastové vrecúško s obsahom zelenej sušiny.vysvetlil hovorca.Vyšetrovateľ oboch obvinených umiestnil do cely policajného zaistenia a spracoval podnet na ich vzatie do väzby, ktoré potvrdil sudca Okresného súdu v Humennom.