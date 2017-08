Polícia obvinila zo sexuálneho zneužívania exterapeuta Čistého dňa

Na snímke resocializačné zariadenie Čistý deň v Galante. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 11. augusta (TASR) – Vo vyšetrovaní kauzy Čistý deň nastal posun. Polícia obvinila bývalého terapeuta resocializačného zariadenia z prečinu sexuálneho zneužívania. Informoval o tom hovorca Krajskej prokuratúry v Trenčíne Marián Sipavý.uviedol Sipavý. Vzhľadom na to, že vec je v štádiu prípravného konania, prokuratúra sa k veci bližšie nebude vyjadrovať.Na zvrat v prípade sexuálneho zneužívania, ktorého obeťou má byť chovankyňa Čistého dňa Rebeka, dnes upozornila ako prvá TV JOJ. Prípad už polícia raz preverovala, dievča aj jej matka skonštatovali, že im neverila a považovala ich za klamárky.upozornila televízia.Predmetom previerky bolo posúdenie postupu dozorujúceho prokurátora.uvádza TV JOJ.informovala televíziu hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová. Postup prokurátora Okresnej prokuratúry Považská Bystrica, ktorý vykonával v trestnej veci poškodenej maloletej R.Ľ. dozor nad dodržiavaním zákonnosti v prípravnom konaní, podľa nej nebol v súlade so zákonom.Resocializačné zariadenie prekvapilo obvinenie ich bývalého zamestnanca, ktorý v minulosti tiež zastupoval riaditeľa.uviedla pre TV JOJ Zuzana Tomaneková Miková, manželka riaditeľa Čistého dňa.V Čistom dni sú prekvapení o to viac, že polícia obvinila človeka, ktorý bol v tom čase už otcom jedného dieťaťa, teraz žije naďalej v usporiadanej rodine, narodilo sa mu ďalšie dieťa a jeho osobnostný profil k takémuto konaniu ani nesvedčí.doplnila Tomaneková.