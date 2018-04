Polícia odmietla pochybenie pri údajnom úteku bosa R. Okoličányho

Róbert Okoličány, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 12. apríla (TASR) – Polícia odmieta, že by pochybila v prípade údajného úteku Róberta Okoličányho, ktorého v stredu (11.4.) Najvyšší súd (NS) SR odsúdil za viacero vrážd, zosnovanie zločineckej skupiny a iné závažné trestné činy na doživotný trest odňatia slobody. V písomnom stanovisku uviedla, že realizuje všetky potrebné úkony na dodanie odsúdených osôb do výkonu trestu odňatia slobody a koná dokonca proaktívne namiesto súdu a prokuratúry.Predseda senátu NS v stredu vydal príkaz polícii na dodanie Okoličányho na výkon trestu po tom, ako bol vynesený rozsudok, kde padli tri doživotné tresty odňatia slobody a ďalším členom skupiny udelil súd dlhoročné tresty za mrežami. Podľa Denníka N je Okoličány už na úteku v zahraničí, podobne ako jeho údajná 'pravá ruka' Róbert Nigut. Po Nigutovi polícia bezúspešne pátra už od roku 2013. Okoličány na definitívny rozsudok čakal na slobode.Polícia nepotvrdila, že Okoličány je na úteku. Uviedla, že bosa východoslovenského podsvetia mohla zatknúť až po tom, čo obdržala príkaz zo súdu.vysvetlilo oddelenie komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru (PPZ) SR.ohradilo sa komunikačné oddelenie voči kritike v súvislosti s údajným útekom Okoličányho.Komunikačné oddelenie policajného prezídia vysvetlilo, že súdy ani prokuratúra neoznamujú polícii dátumy pojednávaní a už vôbec nie spôsob, akým bude rozhodnuté.priblížilo.Až od tohto momentu mohla podľa komunikačného oddelenia polícia konať v súlade so zákonom a uvedené osoby na základe príkazu zatknúť.doplnilo oddelenie.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) vo štvrtok vyhlásil, že nemohol konať v prípade zadržania východoslovenského bosa Okoličányho, ktorého v stredu súd odsúdil na doživotie. Hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová vysvetlila, že príkaz na dodanie do výkonu trestu sa vydáva bez návrhu prokurátora.doplnila Predajňová.Vecou by sa mali najskôr zaoberať príslušníci Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach, následne by sa mohlo pristúpiť k celoštátnemu pátraniu, pokiaľ by osobu nenašli v mieste trvalého bydliska. Až potom môže byť vydaný európsky zatýkací rozkaz a napokon medzinárodný zatykač.