Polícia opäť preverí údajné podvody v organizácii Maják nádeje

Bývalý štatutár neziskovej organizácie Maják nádeje Pavol Rusko. Foto: TASR - Vladimír Benko Foto: TASR - Vladimír Benko

Bratislava 14. februára (TASR) – Údajné podvody Pavla Ruska ako bývalého štatutára neziskovej organizácie Maják nádeje, ktorá mala v rámci projektu pomáhať týraným matkám s deťmi či obetiam domáceho násilia, bude musieť polícia opäť prešetriť. Vyplýva to z uznesenia, ktoré dostalo bratislavské Staré Mesto začiatkom tohto týždňa od dozorujúcej prokurátorky Okresnej prokuratúry Bratislava I. TASR o tom dnes informovala staromestská hovorkyňa Nora Gubková.Predmetným uznesením sa podľa hovorkyne ruší uznesenie vyšetrovateľky o odmietnutí trestného oznámenia proti Pavlovi Ruskovi pre podozrenie zo spáchania sprenevery.konštatuje Gubková. Okrem sprenevery alebo porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku prokurátorka zároveň navrhuje preskúmať aj možné spáchanie ďalšieho trestného činu, a to subvenčného podvodu. Ten mal byť spáchaný počas prípravy muzikálu Rómeo a Júlia.Uznesenie je reakciou na sťažnosť, ktorú podalo voči pôvodnému odmietavému uzneseniu vyšetrovateľky vedenie mestskej časti, keďže sa nestotožnilo s postupom a výsledkom jej konania.dopĺňa Gubková. Starosta Radoslav Števčík je presvedčený, že ak by kompetentné orgány od začiatku prípadu konali, ako mali, predišlo by sa ďalším pokusom o podvod na klientkach Majáka nádeje, ako aj na majetku mestskej časti.hovorí Števčík.Nezisková organizácia Maják nádeje vznikla na pomoc týraným matkám s deťmi, obetiam domáceho násilia a bez strechy nad hlavou. V rámci tohto projektu dostala v roku 2002 za vtedajších symbolických 100 korún od samosprávy Starého Mesta budovu na Karpatskej ulici. Išlo o vklad mestskej časti do projektu, s jej predkupným právom zapísaným v katastri nehnuteľností a na liste vlastníctva. Konaním riaditeľa a štatutára organizácie Pavla Ruska však časom vznikol dlh vo výške 600.000 eur a následne bol vydaný príkaz na exekúciu a vyhlásená verejná dražba. Dva pokusy boli neúspešné, čo znamená, že do dražby sa nikto neprihlásil.V súčasnosti už organizácia nemá akreditáciu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Tá zanikla krízovému stredisku zo zákonných dôvodov po tom, ako nepožiadalo o predĺženie jej platnosti. Zrušením akreditácie sa zaoberal aj rezort práce na základe odporúčaní Akreditačnej komisie, ktorá sa krízovým strediskom zaoberala. Pavol Ruskom s médiami dlhodobo nekomunikuje.