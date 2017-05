Polícia pátra po 53-ročnej Zdene Skočíkovej z Dolného Kubína, ktorá je nezvestná od 28. apríla. Foto: TASR - KR PZ Žilina Foto: TASR - KR PZ Žilina

Dolný Kubín 19. mája (TASR) – Polícia pátra po 53-ročnej Zdene Skočíkovej z Dolného Kubína, ktorá je nezvestná od 28. apríla. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Jana Balogová.Žena sa podľa nej 28. apríla okolo 22.30 h vracala z Medzibrodia nad Oravou po miestnej komunikácii smerujúcej do obce Bziny a ďalej do Dolného Kubína popri toku rieky Orava.uviedla.Zdena Skočíková je vysoká 168 centimetrov, plnoštíhlej postavy, má bordovo-červené krátke vlasy a hnedé oči. Oblečenú mala červenú bundu, čierne tepláky a biele botasky. So sebou mala dáždnik čiernej farby.doplnila žilinská krajská policajná hovorkyňa.Napriek vykonaným trom pátracím akciám sa ženu do dnešného dňa nepodarilo nájsť. Akékoľvek informácie o nezvestnej môžu občania oznámiť na najbližší útvar Policajného zboru alebo na bezplatnú telefónnu linku 158, dodala Balogová.