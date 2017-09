Polícia pátra po Lýdii Horváthovej z Považskej Bystrice

Hľadaná Lýdia Horváthová Foto: KR PZ v Trenčín Foto: KR PZ v Trenčín

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Považská Bystrica 12. septembra (TASR) - Policajti z Považskej Bystrice žiadajú o pomoc pri pátraní po nezvestnej 18-ročnej Lýdii Horváthovej z Považskej Bystrice. Nezvestná je od 5. septembra.Ako dnes informoval trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička, Horváthová odišla 5. septembra o 7.30 hodine z miesta trvalého bydliska do práce do Žiliny. Odvtedy nie je známy jej pobyt, prípadne kontakt s inými osobami.Lýdia Horváthová je vysoká asi 164 centimetrov, štíhlej postavy. Má hnedé oči a krátke rovné hnedé vlasy. Oblečené mala čierne nohavice, hnedú košeľu. Mala so sebou čiernu kabelku, na nohách biele botasky. Pri sebe mala preukaz poistenca.doplnil policajný hovorca.