Polícia pátra po Michaele Szalayovej a Milanovi Škvarilovi

Nitra/Nové Zámky 16. júna (TASR) – Policajti z Nitry pátrajú po nezvestnej 32-ročnej Michaele Szalayovej, ktorá odišla ešte 17. mája z miesta svojho trvalého bydliska na prechádzku a do dnešného dňa sa nevrátila a ani nepodala o sebe žiadnu správu.Nezvestná je zbavená svojprávnosti na právne úkony a je zverená do starostlivosti svojej sestre.uviedla nitrianska krajská policajná hovorkyňa Božena Bruchterová.Po nezvestnej osobe pátrajú aj policajti z Nových Zámkov. Tí hľadajú 49-ročného Milana Škvarila z obce Vlkas. Nezvestný je od 17. mája, kedy odišiel z miesta svojho trvalého bydliska, aby sa poprechádzal. Domov sa už nevrátil a nikomu zo svojich príbuzných sa neozval.Milan Škvaril je vysoký 185 centimetrov, štíhlej postavy. Má krátke rovné šedivé vlasy a hnedozelené oči. V čase odchodu z miesta bydliska mal oblečené modré rifľové nohavice, hnedú bundu a vetrovku červenej farby. Obuté mal čierne papuče. Mobilný telefón, ktorý mal so sebou, je nedostupný. Počas chôdze je nahnutý dopredu, má zašívané ľavé ucho, a chýbajú mu predné zuby.dodala Bruchterová.