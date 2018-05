Polícia pátra po nezvestnom Malatinskom, trénerovi futbalovej 18-tky

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 18 rokov Milan Malatinský. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 15. mája (TASR) - Polícia sa obracia na občanov s výzvou o pomoc pri pátraní po nezvestnom mužovi, 48-ročnom Milanovi Malatinskom z okresu Trnava. Muž je nezvestný od 10. mája, kedy ho o 19. hodine naposledy videl známy, ktorý ho doviezol do miesta jeho prechodného pobytu. Od uvedenej doby sa zdržiava na neznámom mieste a rodine nepodal o sebe žiadnu správu.Polícia vykonala od nahlásenia nezvestnosti po menovanom tri pátracie akcie. Policajti prepátrali viaceré lokality a do pátrania bola zapojená aj letka ministerstva vnútra. Aj napriek viacerým úsiliam, aj z radov občianskej verejnosti, sa doposiaľ osobu nepodarilo vypátrať.Milan Malatinský je 172 cm vysoký, zavalitej postavy, má krátke hnedé vlasy a modré oči. Naposledy ho videli v bielom tričku, modrých rifliach. Na nohách mal obuté modré tenisky zn. Nike a so sebou mal športovú tašku bledomodrej farby, v ktorej mal osobné veci.informovala v utorok krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.Malatinský je tréner futbalovej reprezentácie do 18 rokov. Deň pred finále Slovakia Cupu hráčov do 18 rokov sa odpojil v Senci od mužstva a dodnes o sebe nepodal žiadnu správu. Slovenský futbalový zväz (SFZ) pre Nový času potvrdil, že Malatinský porušil zmluvu, o jej predĺžení či nepredĺžení má rozhodovať Výkonný výbor SFZ na svojom najbližšom zasadnutí. Milan Malatinský je synovcom známeho trénera Antona Malatinského. Ako hráč obliekal dresy Spartaka Trnava, Dukly Banská Bystrica či Interu Bratislava.