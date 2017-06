Polícia pátra po vodičovi, ktorý spôsobil haváriu v centre Štokholmu

Švédska polícia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 13. júna (TASR) - Švédski policajti pátrajú po vodičovi dodávky, ktorý vrazil v centre Štokholmu do vozidla taxislužby. Polícia prípad vyšetruje ako pokus o vraždu, informovala agentúra AP.Dodávka zozadu narazila do taxíku, ktorého vodič utrpel zranenia. Páchateľ následne vyskočil z vozidla ušiel. Polícia po ňom vyhlásila rozsiahle pátranie, do ktorého nasadila aj policajný vrtuľník.Podľa polície je možné, že zo strany vodiča dodávky išlo o úmyselný čin a prípad sa preto predbežne vyšetruje ako pokus o vraždu. Podľa prvých zistení bola dodávka odcudzená istej švédskej dobrovoľníckej organizácií, ktorá pomáha bývalým väzňom a narkomanom.Pri havárii bolo poškodených aj viacero ďalších vozidiel.Švédske médiá venujú dnešnému incidentu veľkú pozornosť a pripomínajú udalosť zo 7. apríla tohto roku. Vtedy vodič ukradnutého kamiónu vyšiel s vozidlom na rušnú pešiu zónu v centre Štokholmu. Zabil piatich chodcov a 14 zranil.