Polícia počas volieb zvýši dohľad v Banskobystrickom kraji

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 2. novembra (TASR) – Polícia v Banskobystrickom kraji zvýši dohľad počas konania volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré budú 4. novembra. TASR o tom vo štvrtok informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.zdôraznila hovorkyňa s tým, že policajti budú úzko spolupracovať s predsedami príslušných volebných komisií.Polícia občanov vyzýva, aby v prípade akýchkoľvek poznatkov smerujúcich k možnému narušeniu prípravy a priebehu volieb to bezodkladne oznámili na najbližší útvar Policajného zboru alebo na číslo 158.Faltániová pripomenula, že v súvislosti s konaním volieb ministerstvo vnútra zriadilo pre potreby obyvateľov SR informačnú linku, na ktorej sú zamestnanci ministerstva pripravení poskytovať informácie týkajúce sa voličov, ich práv, povinností, organizačného zabezpečenia volieb a pod. Linka je prístupná v deň volieb od 7.00 do 22.00 h (02/48592312 a 02/48592313). Je určená výlučne pre občanov. Nebudú na nej poskytovať informácie právnickým osobám, médiám, politickým stranám či obciam.