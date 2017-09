POLÍCIA: Počet obetí požiaru v Grenfell Tower bude asi nižší než 80

Grenfell Tower po požiari, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 19. septembra (TASR) - Počet ľudí, ktorí zahynuli v požiari v londýnskej výškovej obytnej budove Grenfell Tower, bude zrejme mierne nižší než predtým odhadovaných 80 osôb. Uviedla to dnes polícia a takisto oznámila, že v prípade požiaru budú zrejme jednotlivci čeliť obvineniam z neúmyselného zabitia.Veliteľ londýnskej Metropolitnej polície Stuart Cundy vyhlásil, že konečný počet možno, ale nebude to známe, kým polícia neukončí namáhavé pátranie v obhorenej budove. Cundy dodal, že zatiaľ oficiálne identifikovali 60 obetí ničivého požiaru zo 14. júna.Polícia dnes tiež prvýkrát uviedla, že v prípade požiaru bude uvažovať o vznesení obvinení z neúmyselného zabitia proti jednotlivcom. Polícia predtým oznámila, že už mápre podozrenie, že miestne úrady sa možno dopustili korporátneho zabitia.Detektívi takisto vyšetrujú osem prípadov podvodu vrátane ľudí, ktorí tvrdili, že mali v budove príbuzných alebo majetok, a tiež štyri prípady údajného vykradnutia bytov po požiari.Hlavný policajný komisár Matt Bonner dnes na tlačovej konferencii novinárom povedal, že vyšetrovanie sa bude zaoberaťspresnil Bonner.Požiar vypukol v mrazničke v byte v Grenfell Tower, potom sa rýchlo rozšíril po celej 24-poschodovej budove. Verejné vyšetrovanie - vedené samostatne od policajného vyšetrovania - má zistiť, ako je možné, že sa malý požiar mohol rozšíriť tak rýchlo. Išlo totiž o najtragickejší požiar v Británii za celé desaťročia.Mnoho obyvateľov obviňuje predstaviteľov mestského obvodu Kensington a Chelsea, jedného z najbohatších v Londýne, z ignorovania ich obáv o bezpečnosť, pretože Grenfell Tower ako budova s verejnými bytmi bola domovom prevažne prisťahovalcov a robotníkov.Vyšetrovanie sa zameriava aj na to, akú úlohu zohral horľavý hliníkový obklad budovy, ktorý osadili počas renovácie tejto budovy zo 70. rokov 20. storočia. Mimoriadne bezpečnostné kontroly po požiari odhalili po celej Británii množstvo ďalších budov s podobným obkladom.