Polícia pokračuje vo vyšetrovaní úmrtia muža pri Devínskom jazere

Bratislava 17. januára (TASR) - Bratislavskí policajti pokračujú v objasňovaní okolností úmrtia 34-ročného Stupavčana, ktorého telo bolo nájdené ešte v sobotu (14. 1.) v blízkosti Devínskeho jazera v Devínskej Novej Vsi. Ďalšie potrebné vyšetrovacie úkony vykonali v pondelok (16. 1.) večer s tým, že do trestného konania sa zapojili aj znalci z viacerých odvetví. TASR o tom dnes informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.ch informácií v súčasnosti nie je možné, nakoľko by to mohlo zmariť alebo sťažiť objasnenie a vyšetrenie veci," uviedla Mihalíková.Oznámenie o nehybnom mužskom tele dostala polícia v sobotu pred 13.00 h. Telo sa nachádzalo pri Devínskom jazere, asi kilometer od cesty II. triedy medzi Devínskou Novou Vsou a Stupavou, v blízkosti cyklotrasy. Malo viditeľné tržné rany a množstvo menších poranení. Privolaný ohliadajúci lekár na mieste potvrdil cudzie zavinenie ako príčinu smrti muža a zároveň nariadil vykonať pitvu.