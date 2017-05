POLÍCIA: Poslanec I. Matovič odmietol policajnú ochranu

Na snímke opozičný poslanec a predseda hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. mája (TASR) – Poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Matovič (OĽaNO-NOVA) v súvislosti s vyjadreniami o zastrašovaní jeho osoby odmietol polícii poskytnúť bližšie informácie, nepodal trestné oznámenie a taktiež odmietol policajnú ochranu. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.povedal Slivka pre TASR.Igor Matovič na brífingu v pondelok 8. mája oznámil, že nebude viac chodiť na zasadania parlamentu. Rozhodol sa tak po minulotýždňovom incidente, keď sa mu mal pri prechádzke so psom vyhrážať fyzickou likvidáciou neznámy muž. Matovič si myslí, že za tým môže byť predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Neuviedol však dôkazy.povedal v pondelok Matovič s tým, že sa nemôže pozerať na človeka, ktorý si objednal jeho zastrašovanie. Neznámy muž mu mal povedať, že ak do pondelka neskončí, nájde mu vlak.zhrnul.Šéf parlamentu na Matoviča reagoval stručne.napísal v stanovisku Andrej Danko.