POLÍCIA: Pre daňové trestné činny sme vykonali šesť prehliadok

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. februára (TASR) – Policajti dnes vykonali päť domových prehliadok a jednu prehliadku iných priestorov a pozemkov, kde bol dôvodný predpoklad zaistenia listinných dôkazov, ktoré by mali mať súvislosť s vyšetrovaním podozrenia z daňových trestných činov. Uviedol to hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl, v odpovedi na otázky TASR ohľadom dnešných úkonov polície v súvislosti s prípadompovedal Wäldl.TASR zaujímali úkony polície v súvislosti s prípadoma pýtala sa o aké úkony išlo a v koľkých objektoch boli vykonané.Polícia však meno Ladislava Bašternáka neuviedla.Z dôvodu prebiehajúcich procesných úkonov v súčasnej dobe podľa polície nie je možné poskytnúť bližšie informácie.uviedla hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.O zaisťovacích úkonoch u podnikateľa Ladislava Bašternáka informoval portál Aktuality.sk.Portál pripomenul, že prokuratúra a polícia sa aktivitami podnikateľa zaoberala už koncom minulého roka, a to v súvislosti s tým, či a ako mohol zarobiť 12 miliónov eur. Taktiež preverovala, či nie je jeho majetok nelegálny.Pre kauzu Bašternák opozícia žiadala od leta minulého roka odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD).