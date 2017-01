Polícia pred inauguráciou rozohnala demonštrantov neďaleko Kapitolu

Demonštranti blokujú príchod ľudí na bezpečnostnú kontrolu vo Washingtone 20. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 20. januára (TASR) - Polícia rozohnala dnes paprikovým sprejom demonštrantov, ktorí sa na protest proti inaugurácii nového amerického prezidenta Donalda Trumpa zišli len pár ulíc od washingtonského Kapitolu, kde sa konal slávnostný inauguračný ceremoniál.Demonštrantom sa podľa fotografií zverejnených na sociálnych sieťach podarilo ešte pred začiatkom inaugurácie porozbíjať okná na kaviarni Starbucks či reštaurácii McDonalds a zničiť niekoľko novinových stojanov.Či pri policajnom zásahu došlo aj k nejakým zatknutiam, polícia neuviedla.Bezpečnostné zložky zablokovali dnes viacero ulíc v okolí Kapitolu a Bieleho domu. Ľudí, ktorí sa do oblasti potrebovali dostať, kontrolovali na bezpečnostných stanovištiach. Na križovatkách tiež odstavili kamióny a autobusy, aby tak zabránili potenciálnym pokusom o vrazenie do davu.Na protest proti Trumpovi sa dnes na Farragutovom námestí vo Washingtone zišli stovky demonštrantov. Zhromaždení ľudia mávali transparentmi a kričali do megafónov, čím sa snažili vyjadriť svoju nespokojnosť s novým prezidentom. Protestná akcia sa však niesla v pomerne pokojnej atmosfére.