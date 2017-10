Polícia prehľadala loď mimovládnej organizácie Save the Childern

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Trapani 24. októbra (TASR) - Talianska polícia v rámci pátrania po dôkazoch o pašovaní ľudí v oblasti Stredozemného mora v pondelok prehľadala loď Vos Hestia patriacu mimovládnej humanitárnej organizácie Save the Children. Na jej palube mal v uplynulých mesiacoch pôsobiť tajný agent, informovala agentúra ANSA s odvolaním na nemenované zdroje.Polícia vo vyhlásení uviedla, že cieľom prehliadky, ktorá sa uskutočnila v sicílskom prístavnom meste Catania, bolo získať zábery z pátracích a záchranných operácií, ako aj záznamy komunikácie, ktoré by dokumentovali pašovanie migrantov cez Stredozemné more.Organizácia Save the Children vyhlásila, že policajná akcia nebola namierená proti nej, ale bola zameraná na nájdenie dôkazov svedčiacich o údajných trestných činoch tretej strany. Zároveň zdôraznila, že pri svojich pátracích a záchranných akciách v Stredozemnom mori vždy konala v rámci zákona a nie je predmetom vyšetrovania.Riaditeľ Save the Children pre Taliansko Valerio Neri v tejto súvislosti oznámil, že z dôvodu klesajúceho počtu migrantov a zmenenej bezpečnostnej situácie pre mimovládky organizácia prerušuje svoju činnosť v regióne.Od začiatku tohto roka do 13. októbra prišlo do Talianska 108.497 migrantov, čo je oproti rovnakému obdobiu vlaňajšieho roka (144.884) o 25 percent menej. Tento pokles sa pripisuje prísnejším kontrolám líbyjskej pobrežnej stráže, ktorej pomáha talianske námorníctvo.