Polícia preveruje otváranie listov v NR SR, trestné stíhanie nezačala

Bratislava 8. augusta (TASR) – Polícia stále preveruje prípad otvárania zásielok v Národnej rade (NR) SR. Trestné stíhanie vo veci nezačala. Pre TASR to povedal hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl.povedal Wäldl pre TASR. Podľa Trestného poriadku môže policajt doplniť trestné oznámenie napríklad výsluchmi alebo vyžiadaním listín, ak to považuje za potrebné.Na prípad upozornil koncom apríla tohto roka opozičný poslanec Igor Matovič (OĽaNO-NOVA). Podľa jeho slov mal predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) prikázať zamestnancom parlamentnej podateľne, aby otvárali listy adresované poslancom v prípade, že ich posiela anonym alebo fyzická osoba. Ak v liste našli vulgarizmy či dehonestujúci obsah, korešpondenciu nemali poslancovi odovzdať, ale tri mesiace ju archivovať a potom skartovať.Danko v reakcii uviedol, že nikdy nekázal pracovníkom parlamentu čítať listy adresované poslancom a ani on sám žiadne z nich nečítal. Po medializácii prípadu Kancelária NR SR informovala o zmenách v prípade zásielok občanov pre poslancov.