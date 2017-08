Polícia sa dostala do potýčky s migrantmi okupujúcimi rímske námestie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 24. augusta (TASR) - Talianska polícia sa dnes ráno dostala v metropole Rím do násilnej potýčky s utečencami, ktorých chcela vysťahovať z jedného z tamojších námestí. Na tom sa utečenci utáborili, aby tak vzdorovali príkazu na vypratanie budovy, v ktorej doposiaľ nepovolene bývali, informovala agentúra Reuters.Viaceré televízie odvysielali zábery kričiacich utečencov, pokúšajúcich sa palicami udrieť príslušníkov poriadkovej polície. Na námestí ležiacom pri rímskej hlavnej železničnej stanici Termini bolo zároveň rozhádzané množstvo matracov na spanie, prevrátených odpadkových košov, či polámaných plastových stoličiek.Policajti použili obušky aj vodné delá, aby migrantov z miesta vyhnali a zároveň uhasili viacero odpadkových košov, ktoré zapálili. Migranti zase na policajtov údajne útočili plynovými aj inými fľašami, paprikovými sprejmi a hádzali po nich kamene. Polícia dvoch z nich zadržala.Približne 100 utečencov okupovalo námestie od uplynulej soboty, kedy bolo z priľahlej úradnej budovy vysťahovaných asi 800 squatterov. Budovu nepovolení nájomníci obývali zhruba päť rokov.Väčšinu z nich tvorili Eritrejčania, ktorí už v Taliansku dostali azyl. Polícia uviedla, že mnohí z nich odmietli ubytovanie, ktoré im úrady v meste ponúkli.Ich vysťahovanie z budovy kritizovali organizácie Amnesty International, Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a predseda výboru pre ľudské práva v talianskom Senáte Luigi Manconi.Ozvali sa však aj pochvalné reakcie z radov politikov. Senátor Stefano Pedica zo stredoľavej Demokratickej strany uviedol, že by sa malo presadzovať právo a nemalo by sa už povoľovať nikomu obývať verejné alebo súkromné budovy. Vyzval tiež, aby migrantov presťahovali do "slušnejších" priestorov.