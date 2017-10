Polícia sa pripravuje na voľby, rieši aj možnú volebnú korupciu

Foto: Ilustračné foto: TASR Foto: Ilustračné foto: TASR

Bratislava 27. októbra (TASR) - Polícia sa pripravuje na zabezpečenie verejného poriadku a zákonného priebehu novembrových krajských volieb. Okrem iného aktívne vyhľadáva informácie o možnej volebnej korupcii či o snahách narušiť priebeh volieb a vyhodnocuje všetky zverejnené informácie či už v médiách prípadne internetovom prostredí.Súčasne polícia vyzýva ľudí, ktorí majú informácie o volebnej korupcii alebo inom protiprávnom konaní, aby to oznámili na čísle 158. Korupčné správanie môžu nahlásiť aj podaním priamo na Národnú kriminálnu agentúru (NAKA). Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ) Martin Wäldl.Dodal, že na NAKA možno aj poslať mail na adresu naka@minv.sk. Korupčné konanie môžu občania hlásiť podľa Wäldla aj telefonicky na protikorupčnej linke. "Ďalej na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru, prípadne najlepšie priamo na kontaktných adresách Expozitúr národnej protikorupčnej jednotky NAKA PPZ," doplnil. Expozitúry sú v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a Košiciach.Krajské voľby budú v sobotu 4. novembra. Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov si budú ľudia na Slovensku voliť piatykrát. Doteraz volili v rokoch 2001, 2005, 2009 a 2013. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov.Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.