Polícia stále stíha starostu Kalinkova pre korupciu

Bratislava 9. septembra (TASR) – Polícia stále stíha starostu obce Kalinkovo Štefana B. pre korupciu. Vyšetrovanie v tejto veci ešte neukončila. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová.povedala Baloghová pre TASR.Strážcovia zákona obvinili z korupcie už viacero starostov na Slovensku. Okrem starostu Kalinkova sa pred vyšetrovateľa posadil napríklad aj starosta Marianky či Devínskej Novej Vsi.Podľa polície mal Štefan B. v súvislosti s podanou urbanistickou štúdiou žiadať od zástupcu vlastníka nehnuteľností na viacerých osobných stretnutiach úplatok buď 20.000 eur, alebo prevod vlastníckych práv pozemkov v katastri za to, že predloží danú urbanistickú štúdiu do obecného zastupiteľstva.Polícia neskôr rozšírila jeho obvinenie aj o ďalší skutok v súvislosti so stavebným konaním. V tomto prípade mal od vlastníka pozemkov žiadať hotovosť najmenej 330.000 eur, resp. 20 percent z hodnoty nešpecifikovaných pozemkov.Podľa internetovej stránky obce Kalinkovo od marca tohto roka plní úlohy starostu jeho zástupca.