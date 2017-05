Polícia stíha korupciu pri vykonávaní poľovníckych skúšok

Na archívnej snímke prezident Policajného zboru Tibor Gašpar. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 26. mája (TASR) – Polícii sa podarilo odhaliť prípady korupcie v kancelárii Obvodnej poľovníckej komory (OPK) v Dolnom Kubíne a na Regionálnom odbore (RO) Slovenského pozemkového fondu (SPF) v Michalovciach. Na tlačovej konferencii o nich dnes informoval policajný prezident Tibor Gašpar.Policajné akcie s názvami Pytliak a Roľa zrealizovali vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). V prvom prípade obvinili sedem osôb a v druhom dve osoby. Medzi obvinenými je aj vedúci oddelenia dokladov okresného policajného riaditeľstva v Dolnom Kubíne, 48-ročný Peter, vedúci kancelárie OPK, 60-ročný Ján a riaditeľ Regionálneho odboru SPF, 35-ročný Patrik.V prípade policajnej akcie Pytliak, ktorú NAKA realizovala 10. mája, sa dvaja žiadatelia, 60-ročný Stanislav a 40-ročný Ivan, snažili v mesiacoch január a február tohto roku ovplyvniť prípravu a priebeh skúšky z poľovníctva a dodatkovej skúšky, ktorou sa získava oprávnenie držať poľovnícku zbraň.Obvinení podplácali okrem policajného funkcionára aj organizátorov skúšky a komisárov skúšobnej komisie, a to darčekovými taškami, v ktorých boli fľaše drahého alkoholu a darčekové predmety. Polícia podľa Gašpara predpokladá, že súčasťou úplatkov boli i peniaze.Poľovníci sa chceli vyhnúť niekoľko mesačnej teoretickej, praktickej a streleckej príprave na skúšky a samotnú skúšku sa snažili vykonať podvodným spôsobom, priblížil šéf polície. Aj keď nezodpovedali všetky otázky skúšobnej komisii, získali zbrojný preukaz.NAKA vzniesla v prípade obvinenia z prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie a zneužívania právomocí verejného činiteľa. Vedúci policajného oddelenia dokladov a šéf OPK sú stíhaní vo väzbe. Gašpar pripustil rozšírenie obvinení, korupciu v Slovenskej poľovníckej komore sa podľa neho podarilo odhaliť vďaka významnej pomoci jej prezidenta.V druhom prípade s políciou spolupracoval štatutár Poľnohospodárskeho družstva Pinkovce (okres Sobrance), za čo mu dnes Gašpar vyslovil verejné uznanie a poďakovanie. Riaditeľ regionálneho odboru žiadal spolu s ďalšou osobou – Valérom C., ktorý nie je zamestnancom SPF od šéfa družstva úplatok vo výške 10.000 eur za to, že mu zabezpečia podpísanie zmlúv na predĺženie prenájmu poľnohospodárskej pôdy.Dňa 24. mája tohto roku vykonali príslušníci NAKA zaisťovaciu akciu, obe zadržané osoby boli obvinené z nepriamej korupcie. Ako Gašpar informoval, nedošlo k prevzatiu úplatku ani k podpisu zmlúv. Tie mal podpísať podriadený riaditeľa RO, na ktorého riaditeľ vplýval, k podpisu však nedošlo. Obvinené osoby sú stíhané na slobode.priblížil Tibor Gašpar. Pri stíhaní policajta s vyšetrovateľmi NAKA spolupracuje aj policajná inšpekcia ministra vnútra.