Polícia upozorňuje na obmedzenie na ceste I/61 v Žiline

Žilina 6. júna (TASR) – Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie na ceste I/61 v úseku od Strážova po Kragujevskú ulicu v Žiline v stredu (7.6.) a vo štvrtok (8.6.) od 08.00 do 13.00 h z dôvodu opravy výtlkov. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Radko Moravčík.Uzavretý bude pravý jazdný pruh v smere z Bratislavy do Žiliny a cestná premávka bude dočasným dopravným značením usmernená do voľného jazdného pruhu. "" dodal krajský policajný hovorca.