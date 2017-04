Polícia v Austrálii zadržala 12-ročného vodiča vyše 1300 km od domova

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sydney 24. apríla (TASR) - Dopravná polícia v austrálskom vnútrozemí zadržala v sobotu na diaľnici v Novom Južnom Walese 12-ročného chlapca za volantom auta, s ktorým absolvoval samostatne takmer tretinu jazdy naprieč kontinentom. Píše o tom agentúra AP.Chlapec na aute prešiel od odchodu zo svojho domu v Kendalle na východnom pobreží Austrálie vyše 1300 kilometrov a policajti ho zastavili až pri banskom meste Broken Hill, pretože ťahal po ceste odtrhnutý nárazník.Z policajného vyhlásenia vyplýva, že mal namierené do mesta Perth na západnom pobreží Austrálie, kam je to z Kendallu vyše 4100 kilometrov.Chlapec vyzerá na svoj vek starší a je až 183 centimetrov vysoký. V sobotu zastavil na čerpacej stanici v meste Cobar, kde natankoval a odišiel bez zaplatenia. Podľa pracovníka stanice vyzeral "na 19 alebo 20 rokov". "Keď mi polícia povedala, že má dvanásť, bol som šokovaný!" čuduje sa benzinár.Polícia nezverejnila, prečo sa chcel chlapec vlastne dostať do Perthu, ani či bude obvinený z porušenia zákonov.