Polícia v bruselskom Molenbeeku dostane najnižšie dotácie

Na snímke z televízneho záznamu APTN sú príslušníci belgickej polície počas akcie v Molenbeeku 18. marca 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 28. decembra (TASR) – Policajný obvod na západe Bruselu, kde leží aj povestná štvrť Molenbeek, dostane najmenej financií spomedzi všetkých bruselských obvodov. Práve v Molenbeeku má pritom polícia plné ruky práce. Výška dotácii na políciu sa nepozdáva ani zástupcovi starostu mestečka Vilvorde na predmestí Bruselu.Polícia na západe Bruselu dostane od štátu o 15 eur na osobu menej než najbohatšie štvte na juhu Bruselu. Muži zákona v mestečku Vilvorde na predmestí zase dostanú trojnásobne nižší objem financií ako obvody vo valónskej metropole Namur, informovala belgická televízia a rozhlas RTBF.vyhlásil zástupca starostu Vilvorde Hans Bonte. Práve z Vilvorde, podobne ako z Molenbeeku, odišli desiatky mladých zradikalizovaných obyvateľov bojovať do Sýrie po boku islamských radikálov.Belgický minister vnútra Jan Jambon priznal, že si je vedomý rozdielov vo výške dotácii pre jednotlivé obvody, ale dotačný systém meniť nemieni.Úrad pre koordináciu a analýzu hrozieb (OCAM) v novembri v bruselskom Molenbeeku registroval 57 zradikalizovaných a podozrivých osôb. Starostka tejto štvrte Francoise Schepmansová sa už dlhodobo sťažuje, že federálne orgány jej síce poskytli policajné posily, ale sú nedostatočné a Molenbeek má pre nízky rozpočet nedostatok policajtov.V Molenbeeku sa zdržiavali viacerí radikáli zapletení do útokov v Paríži z novembra 2015, ako aj do neskorších útokov v Bruseli z marca 2016.