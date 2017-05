Polícia v ČR havarovala s BMW a zástupcom šéfa protokolu Hradu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/KR PZ v Košiciach Foto: TASR/KR PZ v Košiciach

Brno 30. mája (TASR) - Česká polícia havarovala v pondelok večer v Brne so zapožičaným hybridným automobilom BMWi8 za štyri milióny Kč, ktorého vodič - policajt - mal náhlu cievnu mozgovú príhodu a skolaboval. Ma sedadle spolujazdca sedel podľa Českej televízie (ČT) zástupca šéfa protokolu Pražského hradu Vladimír Kruliš, ktorý utrpel zranenie chrbtice a leží v traumacentre Fakultnej nemocnice v Brne.Kruliš v pondelok sprevádzal českého prezidenta Miloša Zemana na návšteve v Juhomoravskom kraji. Zeman sa dnes vo Veselí nad Moravou ohradil voči vyjadreniu polície, že sa v čase havárie - o 22.00 h - prizeral skúšobnej jazde policajného "superšportu". Povedal, že polícia klamala, pretože v tom čase už bol v posteli.Hovorkyňa juhomoravskej polície Štěpánka Komárová predtým povedala, že "súčasťou programu pri príležitosti návštevy prezidenta bolo tiež predstavenie policajnej techniky. Jedným z predvádzaných prostriedkov bolo hybridné vozidlo a pri jeho praktickej ukážke došlo k nehode," citoval ju server iDnes.cz.Hovorca prezidenta Jiří Ovčáček označil spomínanú dopravnú nehodu za súkromnú záležitosť a odmietol sa k nej vyjadriť.Prípad rieši Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov (GIBS). Polícia dnes popoludní pripustila, že v policajnom aute sedel ako spolucestujúci civilista. Podľa zákona tam však nemal čo robiť, uviedla iDnes.cz.Kruliš je zástupcom riaditeľa Odboru protokolu Kancelárie prezidenta republiky a vedúcim Oddelenia vnútroštátnych ciest, do roku 2014 bol podpredsedom Strany práv občanov, teraz je jej radovým členom. Organizuje pracovné výjazdy prezidenta do krajov.Auto zapožičala polícii nemecká automobilka. Jej mediálna zástupkyňa Zita Vanšová povedala, že firma auto zapožičala polícii na pol roka alebo kým neprejde 20.000 kilometrov, čo splní skôr. Vozidlo je poistené.