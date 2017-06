Polícia v ČR obvinila prvého Čecha, ktorý bojoval na východe Ukrajiny

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 12. júna (TASR) - Česká polícia obvinila prvého občana ČR, ktorý sa zúčastnil bojov na strane proruských separatistov na východe Ukrajiny. Informovala o tom dnes na svojej webovej stránke spravodajská televízia ČT24.Muž je podľa týždenníka Respekt podozrivý z teroristického útoku vo fáze prípravy. Čo presne Čech na Ukrajine robil, nie je podľa týždenníka jasné. Muž pôsobil určitý čas v českej armáde, do ktorej po návrate údajne nastúpil. Pri prijímaní minulosť muža nikto neskúmal, prišlo sa na ňu až neskôr vďaka fotografiám zverejneným na sociálnej sieti.Muž bol členom klubu vojenských výsadkových veteránov, napísal Respekt. Koľko Čechov na východe Ukrajiny bojovalo alebo stále bojuje, nie je jasné.Približne pred tromi rokmi české médiá uvádzali, že by ich mohlo byť okolo troch desiatok. Po boku separatistov padol podľa médií Ivo Stejskal z Brna, pre Českú televíziu to potvrdila jeho sestra.Médiá informovali aj o ďalšom mŕtvom Čechovi - zo Žatca -, ktorý mal tiež bojovať na strane rebelov. Tajné služby nechceli konkrétne počty Čechov bojujúcich na Ukrajine komentovať.