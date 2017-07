Polícia v ČR vypátrala matku-vrahyňu novorodenca z babyboxu v Plzni

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Plzeň 26. júla (TASR) - Prípad dvoch novorodencov-chlapčekov, ktorých v nedeľu ráno v priebehu troch hodín našli v babyboxe v západočeskej Plzni, nebude mať šťastný koniec.Jeden z novorodencov podľa dnešných informácií médií, odvolávajúcich sa na policajné zdroje, zomrel. Kauza sa tak vyšetruje ako zločin vraždy.Policajtom sa už podarilo vypátrať matku dieťaťa, ktorého zdravotný stav od nálezu nebol dobrý, a obvinili ju z hrdelného zločinu.Chlapcova matka tehotenstvo tajila pred svojím okolím. Porodila napokon doma v kúpeľni plzenského bytu. Krátko po tom, čo chlapčekovi dala život, sa pokúsila dieťa usmrtiť s použitím hrubého násilia, informovali policajné zdroje.Ženina matka, ktorá dovtedy nemala o požehnanom stave dcéry ani tušenia a údajne ani poňatia o jej snahe pripraviť krátko predtým novorodenca o život, napokon dieťa umiestnila do babyboxu.Chlapčeka však našli s vážnymi zraneniami, ktorým napokon v pondelok podľahol.Policajti vypátrali najskôr ženinu matku a potom aj samotnú krkavčiu matku zosnulého, a to vďaka síce neúplným, ale vzácnym informáciám o motorovom vozidle využitom pri prevoze dieťaťa do babyboxu.