Polícia v Dolnom Rakúsku zatkla Slováka podozrivého z vykrádania domov

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 10. mája (TASR) - Polícia na severovýchode Rakúska zatkla v utorok 42-ročného Slováka, ktorý je podozrivý z vykradnutia viacerých obytných domov.Dolnorakúske policajné riaditeľstvo uviedlo, že uvedenému mužovi je pripisované vniknutie do troch domov v rôznych obciach na území tejto spolkovej krajiny. V súvislosti s podobnými deliktami naňho vydala prokuratúra vo Viedni zatykač.Slovák po vlámaní alebo inom spôsobe vniknutia do obytných domov ukoristil šperky, bicykel či toaletné potreby. V jednom prípade, keď sa zameral okrem iného na oblečenie či príslušenstvo pre rybolov a cyklistiku, ho prekvapila obyvateľka domu. Následne bol zadržaný pri železničnej stanici v obci Rabensburg a prevezený do justičného zariadenia vo viedenskej štvrti Josefstadt.