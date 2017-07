Polícia v Istanbule podnikla razie proti IS, zadržala 29 osôb

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Ankara 7. júla (TASR) - Turecká polícia zadržala dnes 29 údajných militantov organizácie Islamský štát (IS) pri raziách, ktoré podnikla na 20 rôznych miestach v Istanbule. Štátna tlačová agentúra Anadolu uviedla, že medzi zadržanými osobami je 22 cudzincov, ich štátnu príslušnosť však nezverejnila.Policajti pri dnešných zásahoch zaistili aj dokumenty Islamského štátu, digitálny materiál a jednu strelnú zbraň.Podľa zverejnených informácií sa predpokladá, že uvedené osoby bojovali v radoch IS v Sýrii a plánovali sa do tejto vojnou zmietanej krajiny vrátiť.Turecko zintenzívnilo protiteroristické operácie na svojom území po vlne smrtiacich útokov, ktorých páchateľmi boli prívrženci IS alebo kurdskí extrémisti. Pri inej policajnej akcii zadržali tento rok v Turecku až zhruba 750 osôb napojených údajne na IS.