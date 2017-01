Polícia v JAR pátra po zabijakoch, ktorí mŕtvym levom odoberajú hlavy

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Johannesburg 13. januára (TASR) - Polícia v Juhoafrickej republike (JAR) pátra po zabijakoch levov po tom, čo sa ďalšie tri levie samce našli s odrezanými hlavami a labami - zrejme za účelom rituálu tradičnej mágie. Informovala o tom dnes tamojšia polícia.Levov zabili v stredu v rezervácii pre levy a dravce v mestečku Tzaneen v provincii Limpopo na severe krajiny.Vyšetrovatelia preverujú, ako sa páchatelia mohli do tohto súkromného parku dostať cez bezpečnostný systém. Majiteľ zariadenia Andre de Lange údajne vo vyhlásení pre médiá uviedol, že zločin mohli spáchať osoby, ktoré majú prístup do tohto objektu.Páchatelia po vniknutí do parku prestrihli plot na levej klietke. Špekulácie o tom, že levy mohli byť otrávené, hovorca policajtov nekomentoval, pretože vyšetrovanie tohto prípadu sa ešte neskončilo.Časti zvierat mohli byť použité v rámci tradičného juhoafrického liečiteľstva "muti". Šamani používajú prírodné prípravky a mágiu, vrátane častí zvierat, vo viere, že tým svojim klientom pomôžu pri riešení problémov, získaní zdravia či iných výhod.Hovorca polície pritom práve rituál muti ako možný motív tohto činu nevylúčil. Podľa denníka Business Day bola hodnota levov približne 66.600 dolárov.Išlo už o tretí podobný incident od vlaňajška. V rovnakej oblastí sa našli bez hlavy celkovo tri levie jedince. Či ide stále o tých istých páchateľov, sa nateraz nezistilo, forma prevedenia týchto činov je však rovnaká.