Polícia v Kalifornii oslobodila 13 súrodencov, ktorých doma väznili

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles 16. januára (TASR) - Muža a ženu zatkli v Kalifornii za to, že údajne doma väznili svojich 13 detí, pričom niektoré z nich boli pripútané k posteliam. Úrady deti oslobodili. V pondelok o tom informovala kalifornská polícia.Davida Allena Turpina (57) a Louise Annu Turpinovú (49) zatkli a obvinili z týrania a ohrozovania detí. Súd stanovil kauciu za prepustenie na deväť miliónov dolárov pre každého z dvojice zatknutých.Polícia v tlačovom vyhlásení uviedla, že do domu v meste Perris, asi 115 kilometrov od Los Angeles, ju vyslali v nedeľu skoro ráno, keď sa 17-ročnému dievčaťu podarilo z domu ujsť.Polícia našla podľa svojich slov v domedodala polícia, ktorú citovala tlačová agentúra DPA.Súrodencov vo veku dva až 29 rokov odviedli do zdravotníckeho zariadenia a nemocnice, kde ich prijali na ošetrenie a liečbu.