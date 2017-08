Polícia v Keni podnikla raziu v sídle prodemokratickej organizácie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nairobi 16. augusta (TASR) - Kenská polícia a daňové úrady dnes podnikli raziu v sídle prodemokratickej organizácie AfriCOG, ktorá spochybnila prípravy na minulotýždňové voľby v krajine.povedala tlačovej agentúre Reuters do telefónu Gladwell Otienová, výkonná riaditeľka Afrického centra pre otvorené vládnutie (AfriCOG).Razia nasledovala po liste od vlády, doručenom v utorok, v ktorom organizáciu vládni predstavitelia obviňujú z toho, že nie je riadne zaregistrovaná.Necelých 20 miliónov zaregistrovaných voličov 8. augusta rozhodovalo v Keni o budúcom prezidentovi, ale aj o novom zložení parlamentu a obsadení ďalších významných postov.Kenská opozícia tvrdí, že utorňajšie všeobecné voľby sprevádzali podvody, zahraniční pozorovatelia však hlásili len niekoľko nezrovnalostí a výsledky označili za vierohodné. Ústredná volebná komisia v piatok oznámila, že súčasný prezident Uhuru Kenyatta vo voľbách hlavy štátu zvíťazil so ziskom 54,27 percenta odovzdaných hlasov.Medzi Keňanmi panujú obavy z vývoja podobného situácii v roku 2007, keď nepokoje po voľbách prerástli do etnických čistiek a o život prišlo viac ako 1000 ľudí.Násilie po vyhlásení výsledkov najnovších volieb v Keni si vyžiadalo už najmenej 100 mŕtvych. O zabíjaníinformovala cez víkend opozičná Národná superkoalícia (NASA). Podľa členov tohto zoskupenia polícia nesie zodpovednosť zapri zásahoch proti obyvateľom, ktorí protestujú proti vyhláseniu prezidenta Uhuru Kenyattu za volebného víťaza. James Orengo z NASA na tlačovej konferencii v hlavnom meste Nairobi povedal, ženasleduje po