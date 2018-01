Polícia v Keni zadržala poslanca a vyšetruje inauguráciu Odingu

Na archívnej snímke Raila Odinga Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nairobi 31. januára (TASR) - Kenská polícia zadržala v stredu opozičného poslanca T. J. Kajwanga za účasť na samozvanej inaugurácii lídra kenskej opozície Railu Odingu, ktorý sa v utorok vyhlásil za. Informovali o tom agentúry AP a DPA.Na Odingovej inaugurácii konanej v parku v metropole Nairobi sa zúčastnili tisíce jeho podporovateľov napriek varovaniu vlády, že ceremónia bude považovaná za vlastizradu. Kabinet v reakcii na ceremóniu zakázal Odingovo Národné hnutie odporu (NRM).Právnika T. J. Kajwanga zadržali v stredu popoludní miestneho času. Povedal to poslancov právny zástupca Peter Kaluma s tým, že ho odviedli na výsluch do priestorov úradu pre trestné vyšetrovanie v Nairobi. Kajwanga stál na pódiu oblečený do sudcovského talára priamo vedľa Odingu skladajúceho prísahu.Aké obvinenia úrady voči Kajwangovi vzniesli, nebolo bezprostredne známe. K jeho zadržaniu však došlo krátko po tom, ako minister vnútra Fred Matiangi oznámil začatie vyšetrovania nepovolenej inaugurácie. Úrady tiež pohrozili, že voči zúčastneným spustia súdne konanie.Kenská vláda prerušila ešte v utorok vysielanie viacerých televíznych staníc, aby tak zabránila priamemu prenosu z podujatia. Tri kenské televízne stanice ostali zablokované aj v stredu.Bývalý kenský vicepremiér Kalonzo Musyoka v stredu ráno oznámil, že sa v noci na stredu stal priamo vo svojom dome terčomneznámeho komanda. K útoku došlo po tom, ako mu polícia zabránila v účasti na Odingovej inaugurácii. Musyoka mal v utorok na opozičnej slávnosti zložiť prísahu ako zástupca samozvaného prezidenta.