Polícia v Šoporni odhalila záhradu s konope

Šoporňa/Galanta 10. októbra (TASR) - Polícia odhalila v obci Šoporňa záhradu, v ktorej 57-ročný muž pestoval konope. Pri akcii zaistila viac ako 70 rastlín rôznej veľkosti až do výšky do 260 centimetrov, ktoré vykazovali morfologické znaky typické pre rastlinný rod Cannabis. Okrem toho zaistili policajti aj 153 gramov suchého konope, z ktorého by sa dalo pripraviť podľa predbežnej expertízy 300 jednorazových dávok. Informovala dnes trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.uviedla Linkešová.Vyšetrovateľ obvinil muža zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi a spracoval návrh na jeho väzobné stíhanie. Sudca návrhu vyhovel a policajti ho začiatkom októbra eskortovali do výkonu väzby.