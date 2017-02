Polícia v Španielsku a Maroku zatkla pašerákov ľudí

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 14. februára (TASR) - Desať ľudí, ktorí údajne pašovali ľudí do Európy cez Gibraltársky prieliv, zatkla polícia v Španielsku a Maroku. Zadržaní podľa dnešného vyhlásenia španielskej polície prevádzali do Európy aj Nigérijčanky, z ktorých robili sexuálne otrokyne.Sedem zo zatknutých zadržali vo východošpanielskom pobrežnom meste Torrevieja v regióne Costa Blanca. Polícia tvrdí, že tam objavila dôkazy o sexuálnom otroctve najmenej 39 žien.Policajti okrem toho uviedli, že ďalšie vyšetrovanie ich priviedlo k trom ďalším podozrivým, pôsobiacim medzi Nigériou a Marokom. Tí mali vraj na starosti vyhľadávanie žien a ich pašovanie do Európy po mori i pozemnou cestou.Jeden zo zadržaných má byť prominentný pašerák ľudí, ktorý od roku 2008 vyslal cez Stredozemné more vyše 40 člnov s migrantmi.