Polícia v spolupráci s FBI zadržala ženu, ktorá verbovala pre IS

Barcelona 17. októbra (TASR) - Španielske ministerstvo vnútra dnes informovalo o zadržaní 21-ročnej Španielky, ktorá je podozrivá z verbovania žien do služieb džihádistickej organizácie Islamský štát (IS).Mladú ženu zadržali dnes v meste Palamos v Katalánsku na severovýchode Španielska, uviedla agentúra AP. Zásluhu na tom má aj americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). Žena bola zrejme súčasťou globálnej siete, ktorú polícia rozkladá už dva roky.Okrem verbovania do IS je zadržaná mladá žena podozrivá aj z vlastnej radikalizácie štúdiom propagandistických materiálov IS a vytvárania internetových diskusných fór s inými džihádistickými aktivistami, najmä ženami.Od polovice roku 2015, keď Španielsko zvýšilo stupeň ohrozenia teroristickými útokmi, tamojšia polícia zadržala už 206 osôb podozrivých z džihádistických aktivít.