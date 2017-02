Polícia v Trebišove zadržala drogy a mladíka podozrivého z ich predaja

Ilustračná snímka Foto: TASR/ KR PZ Banská Bystrica Foto: TASR/ KR PZ Banská Bystrica

Trebišov 13. februára (TASR) – Z drogovej trestnej činnosti obvinila polícia 20-ročného Dominika z okresu Trebišov. Obvinený podľa vyšetrovateľa od decembra 2016 do februára 2017 kupoval omamnú a psychotropnú látku – marihuanu.informoval dnes košický krajský policajný hovorca Alexander Szabó.Obvineného zadržali policajti 8. februára s omamnou a psychotropnou látkou, ktorú prevážal v cestovnej taške uloženej v batožinovom priestore osobného auta zn. Volkswagen Golf.uviedol Szabó. Zo zaisteného množstva by bolo možné pripraviť až 237 bežných jednotlivých dávok drogy.Obvineného umiestnili do cely policajného zaistenia s návrhom na vzatie do väzby. V prípade dokázania viny mu za tento zločin hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov.