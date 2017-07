Polícia v Trnavskom kraji dohliadne viac na premávku

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 12. júla (TASR) - Polícia v Trnavskom kraji zareagovala na dve tragické dopravné nehody v okrese Dunajská Streda, pri ktorých v utorok 11. júla zahynuli štyria ľudia. Na území jednotlivých okresov začne vykonávať intenzívnejší dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.upozornila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného z boru v Trnave Martina Kredatusová.Na cestách v Trnavskom kraji prišli v utorok 11. júla o život štyria ľudia. Nehoda v katastri obce Kvetoslavov v okrese Dunajská Streda si vyžiadala život 17-ročného dievčaťa zo Zlatých Klasov a 21-ročného muža z Levoče. Vodič osobného motorového vozidla Renault Mégane na ceste v smere od Šamorína na Kvetoslavov z nezistených príčin prešiel do protismeru a následne mimo cestu, kde auto narazilo do stromu. Pri náraze na mieste zahynuli dvaja mladí spolujazdci sediaci na zadných sedadlách. Zraneného vodiča a ďalšiu spolujazdkyňu previezli na ošetrenie do nemocnice.Pri Dunajskej Strede sa v ten istý deň zrazilo osobné vozidlo s kamiónom, keď 56-ročný vodič osobného motorového vozidla Škoda Octavia predbiehal auto. Čelne sa pritom zrazil s oprotiidúcim kamiónom. V osobnom motorovom vozidle podľahol zraneniam vodič a 32-ročná žena z obce Jahodná v okrese Dunajská Streda.