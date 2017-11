Polícia v Zimbabwe zatkla ženu podozrivú z urážky prezidenta Mugabeho

Zimbabwiansky prezident Robert Mugabe dňa 21. júla 2017 vystúpil po dlhšej dobe na verejnosti. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Harare 3. novembra (TASR) - Polícia v Zimbabwe zadržala v piatok občianku Spojených štátov podozrivú z urážania prezidenta Roberta Mugabeho na Twitteri. S odvolaním sa na oznámenie miestnych predstaviteľov o tom informovala agentúra AP.Hovorca amerického veľvyslanectva v Zimbabwe David McGuire uviedol, že zimbabwianska polícia zatkla Američanku Marthu O'Donovanovú.Podľa právneho zástupcu zadržanej Obeyho Shavu ešte voči O'Donovanovej nevzniesli oficiálne obvinenia. Polícia však vyhlásila, že "tweety, ktoré pochádzajú z jej (O'Donovanovej) IT adresy, urážajú prezidenta".Martha O'Donovanová pracovala pre miestnu internetovú televíziu Magamba TV, ktorej cieľovou skupinou je mládež.Mugabe v októbri vymenoval do svojej vlády ministra pre kybernetickú bezpečnosť, čím si od aktivistov vyslúžil kritiku, že sa pokúša obmedziť slobodu sociálnych sietí.AP pripomenula, že ľudskoprávna skupina Zimbabwe Lawyers for Human Rights (ZLHR) v posledných rokoch zastupovala približne 200 ľudí, ktorých obvinili z urážania prezidenta Mugabeho.