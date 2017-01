POLÍCIA: Veliteľ Islamského štátu Lavdrim Muhaxheri nie je v Kosove

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Belehrad 4. januára (TASR) - Kosovská polícia poprela dnes medializované správy, že sa v Kosove nachádza jeden z veliteľov tzv. Islamského štátu (IS)." uviedlo kosovské policajné riaditeľstvo pre ruskú agentúru RIA Novosti.Britský denník Daily Mail, citujúc zdroje z talianskej tajnej služby, 29. decembra informoval, že Muhaxheri a zhruba 400 jeho bojovníkov utiekli zo Sýrie a prišli do Kosova v prestrojení za utečencov.Podľa médií je Muhaxheri bývalým vojakom NATO, z ktorého sa stal veliteľ IS známy aj pod menom abú Abdulláh al Kosova. Do Sýrie odišiel koncom roka 2012 a objavil sa v niekoľkých propagandistických videách. Po svojom údajnom návrate vraj pripravoval útoky na kosovské štátne inštitúcie a srbské pravoslávne kostoly.