Polícia vylúčila možnosť teroristického útoku na námestí v Bratislave

Bratislava 9. októbra (TASR) – Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave vylúčilo možnosť teroristického útoku v súvislosti s incidentom, ktorý sa stal v noci na sobotu (7.10.) na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Obvinený 37-ročný občan SR pôvodom z Indie mal nožom napadnúť dvoch mužov - 37-ročný Bratislavčan zraneniam na mieste podľahol, 33-ročného Ukrajinca previezli do nemocnice. Uviedol to dnes na tlačovej konferencii v Bratislave prezident PZ Tibor Gašpar.povedal Gašpar. Zároveň vylúčil, že išlo o islamistu, nelegálneho migranta alebo že sa voči obvinenému vedie azylové konanie. Podotkol, že ide o kresťana, ktorý sa oženil so Slovenkou v roku 2008 a v roku 2015 mu bolo udelené štátne občianstvo SR.Prvé hlásenie prípadu polícia zaznamenala o 02.15 h. Podľa slov Gašpara už po 45 minútach bola zadržaná podozrivá osoba.poznamenal prezident PZ. Zároveň doplnil, že dve osoby boli pod vplyvom alkoholu. Najskôr došlo medzi mužmi k ústnej nezhode, neskôr k fyzickému útoku. Riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Csaba Faragó potvrdil, že páchateľ bol pod vplyvom alkoholu s výškou 1,1 promile.povedala vyšetrovateľka prvého oddelenia vyšetrovania odboru kriminálnej polície KR PZ v Bratislave Ľubica Bojarová. V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov.Faragó uviedol, že bezpečnosť v Bratislave a celkovo aj na Slovensku je dostatočná.povedal Gašpar s tým, že špeciálne sa polícia zameriava predovšetkým na športové a spoločenské udalosti.