Polícia vyriešila prípady korupcie, vydierania aj obchodovania s ľuďmi

Na archívnej snímke prezident Policajného zboru Tibor Gašpar. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. júna (TASR) – Polícia vyriešila ďalšie prípady korupcie a iných trestných činov. Na dnešnej tlačovej konferencii o nich informovali policajný prezident Tibor Gašpar a riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Peter Hraško. Ako príklady úspešnej práce policajtov prezentovali prípady Hoteliér, Kvietok a Aston.vyhlásil policajný prezident. Podľa jeho informácií v prípade Hoteliér národná protikorupčná jednotka zadržala v uplynulých dňoch dvoch pracovníkov Daňového úradu (DÚ) Košice. Od konateľa spoločnosti mali žiadať úplatok vo výške 30.000 eur za to že daňová kontrola k uplatnenému nadmernému odpočtu DPH bude ukončená v jeho prospech s vrátením požadovaného odpočtu dane.Pracovníci DÚ Vladimír H. a Dušan M. sú obvinení za zločin prijímania úplatku s trestnou sadzbou od päť do 12 rokov a zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa s trestnou sadzbou od štyroch do desať rokov. Sú stíhaní na slobode a postavení mimo službu. Gašpar vyzdvihol, že konateľ spoločnosti našiel odvahu na spoluprácu s políciou a prispel k vzneseniu obvinení v rámci dokazovania trestnej činnosti.V druhom prípade podľa policajného prezidenta polícia odhalila 26. mája korupciu na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety. Počas skúšky Peter S., skúšajúci pedagóg, prijal úplatok od študentiek finančnú hotovosť, ktorú vkladali do indexov.spresnil Gašpar. Pedagóg je obvinený zo zločinu prijímanie úplatku s trestnou sadzbou tri až osem rokov, študentky z prečinu podplácania so sadzbou šesť mesiacov až tri roky. Podľa policajného prezidenta je napriek nízkym sumám prípad ukážkou toho, ako je korupcia v spoločnosti zakorenená.Riaditeľ NAKA Hraško informoval o vyriešenom prípade obchodovanie s ľuďmi, v ktorom skupina ľudí prinútila ženu z východného Slovenska poskytovať rôzne sexuálne služby zákazníkom vo Veľkej Británii. Polícia podľa Hraška objasnila aj prípad Aston. V ňom dve osoby žiadali od poškodeného Gabriela sumu vo výške 400.000 eur za to, že ho neoznačia za páchateľa v trestnom konaní vo veci lúpeže, ktoré prebieha v Maďarsku. Poškodený im odovzdal finančnú hotovosť 200.000 eur a vozidlo Aston Martin. Polícia zadržala dve osoby, ktoré obvinila z trestného činu vydierania, pri ktorom sa trestná sadzba pohybuje od 20 do 25 rokov.