Polícia vyšetruje dopravnú nehodu na D2, po ktorej zomrel policajt

Bratislava 1. augusta (TASR) - Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru Malacky vyšetrujú príčiny a okolnosti pondelkovej (31.7.) tragickej dopravnej nehody na diaľnici D2, ku ktorej došlo krátko po 19.15 h v smere z Lozorna do Bratislavy. Do dopravného policajta narazila vodička, ten neskôr zraneniam podľahol. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková.uviedla hovorkyňa.Vodička po zrážke následne prešla s vozidlom cez pravý jazdný pruh a krajnicu, kde narazila do zvodidiel. Na miesto sa ihneď dostavili všetky záchranné zložky.Záchranársky vrtuľník podľa hovorkyne previezol ťažko zraneného 48-ročného policajta do jednej z bratislavských nemocníc, kde svojim zraneniam napokon podľahol. Výsledok dychovej skúšky na požitie alkoholu u vodičky bol negatívny.dodala Mihalíková.