Polícia vyšetruje korupciu, v podozrení je aj futbalový titul Trnavy

Na snímke tréner Trnavy Nestor El Maestro s trofejou pre majstra Fortuna ligy oslavuje titul po zápase záverečného 10. kola Fortuna ligy nadstavbovej časti skupiny o titul FC Spartak Trnava - AS Trenčín v Trnave v sobotu 19. mája 2018. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bratislava 4. júna (TASR) - Spartak Trnava mohol vyhrať futbalový titul vďaka korupcii, v pondelok o tom podľa vlastných zistení informovali topky.sk. Podľa tohto webového portálu existujú zadokumentované svedectvá a dôkazy o podplácaní hráčov v zápasoch slovenského fortunaligového majstra.píše portál v pondelkovom článku.Polícia mala sledovať podozrenia z korupcie v FL už koncom minulého roka, vyšetrovateľ podal na základe získaných informácii návrh na začatie trestného stíhania.píše sa údajne v spise, ktorý získal portál topky.sk.Na Slovensku má podľa týchto indícií operovať vo futbale vysoko postavená osoba, ktorú hráči dobre poznajú a popri finančných odmenách im ponúka okrem iného aj kariérny postup za to, že ovplyvnia zápasy. Rovnaký postup mal platiť aj v stretnutí medzi Ružomberkom a Spartakom Trnava.tvrdí portál topky.sk, podľa ktorého to nebol ojedinelý prípad a v dvoch najvyšších domácich súťažiach to tak funguje už roky.Duel v Ružomberku sa skončil 0:0, o dve kolá neskôr Trnava oslavovala titul, keď zdolala doma Dunajskú Stredu 2:0. V tomto stretnutí padli do 12. minúty tri červené karty, dve na strane hostí a Trnava premenila penaltu.